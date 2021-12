Notícia Record: Fábio Cardoso vai ser titular no FC Porto no clássico frente ao Benfica

Fábio Cardoso vai ser titular no FC Porto no clássico frente ao Benfica, na noite desta quinta-feira, apurou. O defesa-central vai manter o lugar que foi seu no jogo contra o Vizela, aproveitando o facto de Pepe não ter recuperado na totalidade.O internacional português fez tratamento da parte da manhã na esperança de estar apto para a partida, mas o traumatismo com edema na perna direita que o tem mantido afastado dos relvados não permitiu que avançasse para o onze.Resta esclarecer agora se Pepe estará no banco ou se está totalmente excluído da partida.