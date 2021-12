Fábio Cardoso voltou a mostrar-se a grande nível no lugar de Pepe, estando cada vez mais entrosado com Mbemba no eixo da defesa portista. O central vibrou com mais uma vitória no clássico e fez questão de destacar aquelas que foram as bases do triunfo dos dragões frente ao Benfica."Que raça, que atitude, que entrega. Fechámos o ano com chave azul, diante dos nossos adeptos, conquistando mais três importantes pontos. Obrigado Dragão por este ambiente absolutamente incrível. Aqui é Porto", escreveu o defesa, na sua conta no Instagram.Também Vitinha expressou a sua satisfação pela grande vitória alcançada diante do eterno rival. O jovem médio destacou igualmente a personalidade da equipa."Isto é do que somos feitos... de garra, paixão e ambição! Mais uma noite incrível no Dragão com um ambiente que nos faz sentir ainda mais fortes. Porto Sempre", escreveu Vitinha nas redes sociais.