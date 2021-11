Fábio Cardoso feliz por ter feito o jogo 150 na casa onde tudo começou

Fábio Cardoso fez o jogo 150 na Liga Bwin e não escondeu a sua satisfação. Nas redes sociais, o central do FC Porto manifestou a sua felicidade por ter atingido essa marca histórica no mesmo palco onde se tinha estreado em fevereiro de 2015. Desta vez, cumpriu o primeiro encontro pelos dragões para o campeonato."150 jogos depois voltei à casa onde começou a minha caminhada na Primeira Liga. Feliz por levar hoje o azul e branco no peito, algo que me enche de orgulho o coração. Obrigado dragões pelo apoio incansável desde o primeiro minuto, que nos levou à vitória. Seguimos juntos", escreveu o defesa, de 27 anos.O central estreou-se no escalão principal do futebol português a 1 de fevereiro de 2015, em pleno Estádio do Dragão, mas com a camisola do P. Ferreira, na altura cedido pelo Benfica. Entrou aos 83 minutos para o lugar de Edson Farias.Na época seguinte, manteve-se na Capital do Móvel, tendo depois transitado para o V. Setúbal, já desvinculado do Benfica. Em 2017/18 teve a sua única experiência no estrangeiro, ao serviço dos escoceses do Glasgow Rangers. Na temporada a seguir voltou a Portugal para se fixar no Santa Clara, onde teve o melhor rendimento e despertou o interesse do FC Porto.Ontem, depois de já ter jogado pelos dragões na Champions e na Taça de Portugal, Fábio Cardoso fez a sua estreia no campeonato, e logo a titular, com um triunfo frente ao V. Guimarães.