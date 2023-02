Fábio Cardoso foi baixa frente ao Ac. Viseu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Embora não tenha sido mencionado no boletim clínico dos dragões nos últimos dias, Fábio Cardoso falhou o encontro com o Ac. Viseu devido a lesão. Segundo explicou Sérgio Conceição após o final da partida, o central sentiu um desconforto muscular no treino de terça-feira e não recuperou a tempo deste jogo.

Mesmo com essa ausência, David Carmo voltou a ficar de fora da ficha de jogo, avançando João Marcelo para o banco.

De resto, o fantasma das lesões continua a pairar nos portistas e, conforme revelou o treinador, Evanilson "acabou em dificuldades mesmo tendo jogado o tempo que jogou".