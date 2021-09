Fábio Cardoso já foi ao banco do FC Porto

Fábio Cardoso foi uma das novidades promovidas por Sérgio Conceição para a partida de ontem, tendo pela primeira vez integrado uma ficha de jogo esta época. O central ex-Santa Clara não chegou, no entanto, a ser utilizado pelo treinador durante a partida. As outras novidades foram a estreia de Wendell, Fábio Vieira e Vitinha no onze.

Na bancada estiveram os não convocados, nomeadamente Marchesín, Toni Martínez, Bruno Costa e Pepe, sendo que o experiente central teve um momento de interação com as bancadas, quando acenou na direção dos adeptos, recebendo em troca muitos aplausos.