Fábio Cardoso mostra-se "muito feliz" pelo seu primeiro golo no Estádio do Dragão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fa´bio Cardoso (@fcardoso6)

Fábio Cardoso garantiu os três pontos ao FC Porto no duelo com o Portimonense, fazendo o seu terceiro golo ao 47.º jogo com a camisola azul e branca vestida.Apesar de já ter marcado ao Santa Clara, na primeira volta deste campeonato, e ao Anadia, na presente edição da Taça de Portugal, o defesa-central viveu um sentimento especial no remate certeiro contra os algarvios e não por esse ter sido o golo 100 do FC Porto nesta temporada."Muito feliz pelo meu primeiro golo neste estádio [do Dragão], um sentimento indescritível", notou Fábio Cardoso, através de uma publicação nas redes sociais na qual já colocou o foco no clássico frente ao Benfica."Obrigado dragões pelo apoio, sexta-feira contamos com a vossa força!", rematou o camisola 2 do FC Porto.