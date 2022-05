Fábio Cardoso: «Nem consigo acreditar em tudo o que conquistámos»

Três dias depois de conquistar a Taça de Portugal, troféu que se seguiu à vitória no campeonato, Fábio Cardoso parece ter finalmente acordado de um sonho. O central que o FC Porto foi buscar ao Santa Clara no início da época fez um balanço altamente positivo da sua temporada de estreia no Dragão, lembrando o desafio que tinha pela frente e a forma como correspondeu às expectativas."Apesar de um sonho, quando cheguei ao FC Porto sabia que iria entrar no período mais exigente da minha carreira. Vinha para uma instituição histórica, um dos ícones do bom futebol à escala mundial. Tinha de estar à altura do desafio. Sabia que tínhamos a obrigação de conquistar tudo. Estava numa equipa que dá o máximo aos seus atletas e onde não se aceita nada menos do que excelência da parte deles. Tinha que dar o melhor de mim, disputar cada bola como se fosse a última, marcar cada avançado como se a minha vida dependessse disso, em suma, jogar 'À PORTO'!", começou por escrever o defesa, de 28 anos, no Instragram.Um esforço premiado com a dobradinha que encantou não apenas o grupo de trabalho, como todo o universo portista. "Hoje, quase um ano depois da minha chegada a esta casa, a esta família, nem consigo acreditar em tudo o que NÓS conquistámos. Sim, NÓS! Eu, tu, todo o plantel, equipa técnica, staff, adeptos... Obrigado por tudo. Ainda hoje parece um sonho! Vamos Dragões, Vamos Porto!", rematou Fábio Cardoso.Recorde-se que o central fez 21 jogos pelos dragões, 16 deles a titular.