Fábio Cardoso: o fã de Ricardo Carvalho que podia ter sido advogado

Aos poucos, Fábio Cardoso tem vindo a conquistar o universo do FC Porto, tornando-se uma peça importante no eixo da defesa. Aproveitando o facto de o central estar num bom momento, os dragões convidaram-no para participar na mais recente edição de 'Pensa Rápido', rubrica na qual os jogadores respondem a perguntas simples de forma descontraída. O camisola 2 deu-se, assim, a conhecer aos adeptos e revelou pormenores diferentes, como o facto de ser fã de Ricardo Carvalho ou até a possibilidade de ter seguido ligado ao direito.InvisívelManafáResilienteAdvogadoRicardo CarvalhoPedro AbrunhosaMaldivasHacksaw Ridgeo próximofalta de coragem, mas gostava de deixar crescerDiogo Costa, combina bem as coresRicardo Carvalho ou DecoMensagemÁguedaDragonballCoronaOtávioSérgio Oliveira