Fábio Cardoso: «Pepe é um dos melhores centrais de sempre»

Fábio Cardoso sente-se um privilegiado por ter encontrado no balneário do FC Porto centrais muito experientes com quem tem aprendido muito. Gostou de trabalhar com Mbemba, e tem desfrutado da parceria com Marcano e Pepe. O capitão é um verdadeiro exemplo a seguir dentro e fora do campo."É um dos melhores centrais de sempre e tenho consciência disso. Como pessoa não o conhecia, mas supreendeu-me bastante. Já sabia o que ele trabalha, mesmo com 39 anos e depois de tudo o que já conquistou na carreira. Poder ter esse exemplo, como outros como o Marcano e o Chancel [Mbemba], é incrível. É importante ter exemplos de alguém que não se contenta com tudo o que já conquistou e que continua a trabalhar e a dedicar-se a 100 por cento. Desde que cheguei que tento aprender o máximo com cada um deles e, no caso específico do Pepe, tento absorver o máximo possível. Ouço todos os conselhos e olho para aquilo que faz. É um privilégio trabalhar com o Pepe", destacou Fábio Cardoso, em entrevista à revista Dragões, realçando a "ética de trabalho" do companheiro luso-brasileiro.Para além de Pepe, há outro jogador com história no FC Porto que é uma referência aos olhos de Fábio Cardoso. "Há um ex-jogador do FC Porto que sempre gostei muito pela forma como jogava e com a qual me identifico, que é o Ricardo Carvalho. Tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Alves e agora com o Pepe, que realmente são pessoas com uma ética de trabalho incrível. Foi e é um privilégio trabalhar e privar com eles", concluiu.