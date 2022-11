Fábio Cardoso quer chegar à Seleção Nacional: «Mais do que um objetivo, é um sonho»

Sendo atualmente titular do FC Porto, Fábio Cardoso tem a legítima aspiração de chegar à Seleção Nacional. Fez parte dos pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial do Qatar, mas acabou por ficar de fora da lista final. Ainda assim, o sonho mantém-se intacto."Mais do que um objetivo, é um sonho, pois penso que o ponto alto de qualquer jogador é poder representar a Seleção. Claro que é um sonho meu, mas independentemente do que aconteça, vou estar sempre a apoiar a Seleção. Não penso muito nisso, pois se estiver bem e a trabalhar bem, é algo que acontece com naturalidade. Se não acontecer, quero estar de consciência tranquila de que fiz tudo para lá chegar", referiu o central em entrevista à revista Dragões.