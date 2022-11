Fábio Cardoso revela "o grande segredo do sucesso do FC Porto"

Fábio Cardoso é o protagonista da edição de novembro da revista Dragões, que conhecerá a luz do dia esta quarta-feira. No entanto, nas redes sociais, o FC Porto já partilhou um excerto da entrevista com o atual portador da mítica camisola número 2 dos azuis e brancos, na qual revela aquele que considera ser o grande segredo do sucesso do FC Porto.



“É um clube diferente, especial, não só pelos jogadores, não só pelo mister que realmente incute isso, não só pela estrutura, mas também pelos adeptos e esta união que há, que se sente. Quando se entra em campo sente-se que estamos todos juntos a remar para o mesmo lado e eu acho que esse é o segredo e que tem que continuar assim, não só nos bons, mas também nos momentos menos bom. Esse é o grande segredo do sucesso do FC Porto”, afirmou Fábio Cardoso.



