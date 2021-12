Fábio Cardoso: «Sabíamos bem o que o Benfica vinha cá fazer»

Titular no clássico com o Benfica , Fábio Cardoso enalteceu a importância do triunfo (3-0) e o domínio do FC Porto diante dos encarnados, num encontro no qual, assume, a segunda metade com menos um elemento, acabou por complicar a tarefa."Ficou complicado quando ficámos reduzidos a dez. Até lá, estávamos a dominar o jogo, podíamos estar a ganhar por mais. Sabíamos bem o que o Benfica vinha cá fazer, sabíamos que tínhamos de ser iguais a nós para vencer o jogo e foi isso que fizemos. Depois quando ficamos reduzidos a dez sabíamos que íamos passar mais tempo a defender, mas que se defendêssemos juntos, como uma verdadeira equipa que somos, que íamos sair daqui com uma vitória e sem sofrer golos, o que é ótimo", começou por dizer, ao Porto Canal."Foi uma entrada forte, à semelhança dos últimos jogos que temos vindo a fazer e acho que é uma imagem de marca desta equipa. Independentemente de estar um, dois ou três, queríamos mais, estávamos bem no jogo, a fazer o que mister pedia. Esta equipa quer sempre mais, dar boas respostas, marcar muitos golos e sofrer poucos. Sabíamos que com dez ia ser mais difícil, mas que íamos ter as nossas chances e mesmo assim as melhores ocasiões da segunda parte foram nossas."Fábio Cardoso mostrou-se ainda feliz pelo momento que vive. "Estou muito feliz. Não é só o Pepe. Claro que o Pepe é uma referência, uma lenda do futebol português e do FC Porto, mas também tenho de dar uma palavra ao Mbemba e ao Marcano, que são três grandes centrais. Estou a evoluir, a aprender todos os dias e a crescer como jogador. Sou mais um para ajudar."