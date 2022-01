Fábio Cardoso: «Sabíamos que dependia de nós tornarmos o jogo fácil»

No final da partida, Fábio Cardoso deu voz à satisfação do plantel do FC Porto pelo triunfo (3-1) sobre o Famalicão.

“Foi uma vitória boa, quando entramos em campo só pensamos em dar o nosso melhor. Pensar nos pontos é algo que fica para o fim. Entrámos fortes e foi pena termos sofrido no fim, mas estamos felizes. Confiança pelos seis pontos de vantagem? A confiança vem do dia a dia, do treino. É isso que vamos continuar a fazer, temos de pensar já no próximo jogo. O Famalicão tem boas individualidades e tem vindo a crescer colectivamente. Sabíamos que dependia de nós tornarmos o jogo fácil. Não foi fácil, mas mantivemos a intensidade e a seriedade e fomos felizes”, referiu, abordando ainda o facto de estar a somar mais minutos: “A equipa recebeu-me bem, estou muito mais entrosado. Foi uma adaptação fácil e estou a crescer e a melhorar todos os dias”