Fábio Cardoso: «Sinto-me um jogador 'à Porto'»

Fábio Cardoso foi formado no Seixal, mas é como se tivesse crescido no Olival. Em entrevista à revista Dragões, o defesa-central deu conta da sua identificação total com os azuis e brancos."Sinto-me um jogador 'à Porto', mas também sinto que posso melhorar e que há coisas que tenho de melhorar. Estou a fazer por isso. Os melhores jogadores do mundo não são os que acertam sempre, são os que erram menos. Eu tento aprender com os meus erros e fazer sempre melhor. Essa é a mentalidade que tenho e que vou ter sempre, por isso, sim, já sou um jogador 'à Porto'", referiu o português, de 28 anos, admintindo ter sentido, no início, "alguma expectativa" por parte dos adeptos, mas vincando ter sido "sempre muito bem recebido" até mesmo antes da estreia.Fábio Cardoso identifica-se "muito com o clube, com essa vontade de querer ser melhor". "Há dias em que não vamos ser tão bons, mas há coisas que não podem faltar, como a transpiração, a concentração, a vontade de ganhar, a raça e a atitude", afirmou, vincando a importância do líder técnico no espírito do grupo: "São valores com os quais me identifico muito e aos quais o míster Sérgio Conceição dá importância, acredito eu. Ele passa-nos isso, essa forma de estar, não só no desporto, mas também na vida."