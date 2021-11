Fábio Cardoso: «Só foi pena o golo sofrido»

Titular no eixo defensivo do FC Porto, Fábio Cardoso destacou a exibição personalizada dos dragões que permitiu golear o Feirense e seguir em frente na Taça de Portugal. O central lamentou apenas o facto de a equipa ter consentido um golo."O objetivo era ganhar e jogar bem. Conseguimos e só foi pena o golo sofrido. Vamos agora recuperar para preparar o próximo jogo. Conseguimos uma exibição sólida, mas o treinador vai analisar e sabemos que há sempre coisas a corrigir"; afirmou Fábio Cardoso, aos microfones da Sport TV."Ganhar a Taça de Portugal é um objetivo, quem joga no FC Porto quer ganhar sempre e nós queremos ganhar. Foi o meu segundo jogo com a presença dos adeptos do FC Porto e deixo um agradecimento. Foram incansáveis no apoio", rematou.