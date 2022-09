Fábio Cardoso: «Todos trabalhamos para quando as oportunidades surgirem estarmos bem»

Fábio Cardoso foi aposta de Sérgio Conceição no eixo da defesa do FC Porto na vitória deste sábado diante do Chaves (3-0) e, no final do encontro, mostrou-se muito feliz pelo triunfo frente a "uma equipa com boas individualidades"."A confiança ganha-se todos os dias no treino e eu tenho trabalhado bem. Temos um plantel recheado. O Pepe, uma lenda, um dos melhores do Mundo e de sempre na minha posição, o Carmo que é um jovem de muito valor, o Marcano e o próprio João Marcelo. Temos muitas opções e todos trabalhamos para quando as oportunidades surgirem estarmos bem. Feliz pelos três pontos e por manter a baliza a zeros. O Chaves tem uma boa equipa e boas individualidades, já o demonstrou esta época, mas nós entrámos bem na partida. Temos de nos manter bem nos 90 minutos, isso nem sempre possível e temos de saber reagrupar-nos quando não estamos tão bem para voltarmos a subir o nível. Independentemente de quem joga mais, todos têm de dar o máximo nos treinos para estarem disponíveis quando somos chamados e é isso que tem acontecido", referiu à Sport TV.