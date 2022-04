Fábio Cardoso voltou à casa de partida e levou uma camisola do FC Porto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Academia Recreio de Agueda (@academia_rda)

Depois de ter vestido, frente ao Vitória, em Guimarães, a camisola do FC Porto pela 20.ª vez em jogos oficiais, Fábio Cardoso aproveitou a folga concedida ontem por Sérgio Conceição para visitar o clube da terra que o viu nascer, há quase 28 anos.Esta terça-feira, a Academia do Recreio Desportivo de Águeda partilhou, nas redes sociais, uma fotografia da visita do defesa central à casa onde deu os primeiros pontapés na bola, mostrando ainda que levou com ele, para oferecer, uma camisola do clube que agora representa e que, entre outras coisas, lhe permitiu sentir as emoções da Liga dos Campeões."Mas que bela surpresa... O nosso atleta Fábio Cardoso veio fazer-nos uma visita. Para além de um grande atleta é também um grande ser humano com uma humildade e uma simpatia contagiantes. Obrigado, Fábio, por levares o nome da Academia RDA a voos tão altos", podia ler-se naquela publicação.