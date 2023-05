Fábio Silva: «Gostava de ter continuado no FC Porto, mas se dão 40 milhões por um miúdo...»

Herói do PSV na conquista da Taça da Holanda, Fábio Silva contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que gostava de ter continuado durante mais tempo no FC Porto. O jovem avançado deixou os dragões e rumou ao Wolverhampton em 2020, tendo protagonizado a transferência mais cara da história dos wolves (40 milhões de euros). Foi depois emprestado ao Anderlecht e agora ao PSV, onde trabalha com o treinador Ruud van Nistelrooy."Gostava de ter continuado mais um ou dois anos no FC Porto para sair mais bem preparado e reeditar na equipa principal o mesmo que tinha feito nos escalões de formação: marcar golos, dar assistências e conquistar troféus. Mas entendo, se te dão 40 milhões de euros por um miúdo de 18 anos, como vais dizer que não? Entendo", explicou Fábio Silva.O jogador está na Holanda emprestado pelos wolves e não sabe como será a próxima época. "Não sei o que acontecerá no verão, não falei com Lopetegui, mas tenho contrato com o Wolverhampton", explicou o avançado, internacional sub-21, que tem como ídolo Cristiano Ronaldo. "Gostava de jogar ou de partilhar um instante com ele, para que me pudesse dar algum conselho."