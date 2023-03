Fábio Silva lamenta ter saído do FC Porto aos 18 anos: «Quando se paga 40M€...»

Fábio Silva assumiu esta semana, em entrevista à revista holandesa 'Voetbal International', lamentar o facto de ter saído do FC Porto com 18 anos, já que, no seu entender, não foi capaz de mostrar aquilo que queria na Invicta. Na mesma entrevista, o agora avançado do PSV Eindhoven (está cedido pelo Wolverhampton) deixa claro que a decisão da transferência não foi sua e que o valor que os ingleses estavam dispostos a pagar ao FC Porto foi decisivo."Quando se paga valores como 40 milhões de euros, por vezes os clubes não podem recusar. Foi esse o meu caso. Mas tinha só 18 anos... Dói-me um pouco não ter sido capaz de mostrar um pouco mais no FC Porto. As pessoas às vezes não percebem bem o futebol. Não acordei um dia, aos 18 anos, e pensei 'vou para o Wolves, vou jogar na Premier League'. Não tive qualquer controlo sobre isso. Foi uma decisão do clube e, considerando o valor da transferência, entendo. Talvez tivesse desejado ficar um ano ou dois no clube, mas tendo não pensar muito nisso", declarou o avançado, que 2020 trocou o FC Porto pelo emblema da Premier League pelos tais 40 milhões de euros.