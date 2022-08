Fábio Silva: «Nunca disse ao Wolverhampton: 'Têm de pagar tanto por mim'»

Fábio Silva rumou ao Anderlecht por empréstimo do Wolverhampton, sem opção de compra, após duas épocas cinzentas no clube inglês. Questionado sobre o valor da sua transferência do FC Porto para os Wolves - pagou 40 milhões de euros pelo jogador no verão de 2020 - o avançado desvalorizou."Nunca disse ao Wolverhampton: 'Têm de pagar tanto por mim'. Eles pagaram esse valor porque quiseram. Por isso, quando estou em campo, não penso nisso", assumiu em declarações ao jornal holandês 'Het Nieuwsblad'.Já sobre a cedência ao emblema belga, o internacional Sub-21 por Portugal revelou não ter dúvidas quando soube da possibilidade de rumar à Bélgica."Quando ouvi que o empréstimo era uma possibilidade, o Anderlecht foi a minha primeira escolha. Se virem quem explodiu aqui nos últimos anos. Jogadores como Zirkzee e Nmecha, mas também Lukaku e Dendoncker no passado", frisou.