Fábio Vieira: a escolha pelo FC Porto e um sonho para o futuro

Fábio Vieira fez praticamente toda a formação no FC Porto, mesmo sem ter dado os primeiros passos de dragão ao peito. A mudança fez-se depois de um torneio no Algarve, ao serviço do Feirense, que captou a atenção de vários clubes nacionais. No entanto, a escolha foi fácil."Foi fácil, ainda que numa primeira fase o FC Porto não fosse um dos clubes que estava em contacto com os meus pais. Eram outros dois clubes portugueses, mas assim que chegou o FC Porto não pensei duas vezes e não hesitei junto do meu pai, pois queria muito vir para o FC Porto. Tinha oito anos. Era mais fácil. Era mais fácil para mim e também para os meus pais, pois ir para outro clube implicaria sair da minha zona. Era muito miúdo e os meus pais ainda não tinham possibilidades para me acompanhar de forma tão frequente. Como era mais perto e como era o FC Porto, um clube gigante, não tive dúvidas.""Tenho o sonho de me afirmar na equipa principal e de ser uma referência no FC Porto para muitos miúdos que sonham vestir esta camisola. Quero ser uma referência neste grande clube."