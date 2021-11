Fábio Vieira e a estreia pelo FC Porto: «Quando o míster me chamou, parou-me tudo»

No dia em que renovou contrato com o FC Porto até 2025, Fábio Vieira passou em revista todo o percurso já realizado de dragão ao peito, escolhendo os momentos mais marcantes da caminhada até então. Um desses momentos foi, naturalmente, a estreia pela equipa principal, frente ao Marítimo, em junho de 2020."Estava muito nervoso. Estava a aquecer e quando o míster me chamou, parou-me tudo. Fiquei nervoso, ansioso e empolgado por entrar no Dragão. Fui a correr, tirei o colete à pressa, queria entrar rápido. As palavras que o míster me disse foi para aproveitar o momento, dar o máximo que tinha porque tinha qualidade para estar aqui", lembrou.Na altura, esses foram dias de ouro para Fábio Vieira, que cerca de um mês antes havia começado a treinar juntamente com o plantel principal. Ora, outros dos episódios que criativo recordou foi precisamente esse: o primeiro treino."Lembro-me da primeira vez que lá fui. Recebi uma chamada do team manager, o Rui Correia, a dizer que tinha 10 minutos par estar no Olival para treinar com eles. Treinei nesse dia, no dia a seguir, fui ficando e entretanto já estava incluído na equipa. Foi um sonho para mim. Deparei-me com jogadores que acompanhava na televisão em miúdo, como o Pepe, uma grande referência do FC Porto e do futebol mundial. São jogadores que incutem o que é necessário aos jovens para uma grande carreira ao mais alto nível", apontou.E se essas semanas foram especiais, as que se seguiram não ficaram atrás, na medida em que o FC Porto acabou coroado campeão dessa temporada, já com Fábio Vieira a tempo inteiro."Jogamos com paixão e amor pelo jogo, mas também jogamos para os títulos. Queremos ganhar todas as competições em que entramos. É assim sempre o FC Porto. Fiquei contente por ganhar o campeonato pelo FC Porto. Um miúdo chegar cá e ganhar o título dá-nos visibilidade. Quero muito repetir", assumiu.