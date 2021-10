Fábio Vieira é a renovação anunciada por Pinto da Costa

Na cerimónia de apresentação das contas relativas a 2020/21, Pinto da Costa anunciou que um dos jogadores que começou esta temporada, no plantel principal, em final de contrato com o FC Porto já renovou, mas que a SAD optou por não anunciar o acordo. O presidente não revelou o nome do futebolista em questão, mas Record sabe que referia-se a Fábio Vieira, conforme já consta na nossa edição impressa desta quarta-feira.





Diogo Costa é o senhor que se segue. O guarda-redes, cuja atual ligação aos dragões também expira no final da presente temporada, colocará o preto no branco de um novo contrato em breve.As renovações dos dois jovens talentos formados no Olival serão anunciadas nos próximos tempos e, tudo indica, em conjunto, sendo que ambos os contratos serão válidos por mais cinco temporadas, até 2026.