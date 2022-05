Fábio Vieira e o prémio de melhor médio de abril: «É muito bom para mim»

Fábio Vieira arrebatou o prémio de melhor médio do mês de abril da Liga Bwin mostrando-se contente pela distinção. "É muito bom para mim, este é um prémio que eu também já procurava. Quero agradecer a todos os que votaram em mim e, claro, aos meus companheiros, porque eles são parte deste prémio. Sem eles não seria possível esta distinção", vincou o jogador do FC Porto aos meios de comunicação da Liga Portugal.O médio, de 21 anos, bateu a concorrência do colega de equipa Vitinha e do sportinguista Matheus Nunes.Fábio Vieira fez dois golos e duas assistências nas cinco jornadas que cumpriu em abril, na Liga Bwin.