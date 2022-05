Fábio Vieira eleito o médio do mês de abril na Liga Bwin

Fábio Vieira foi eleito o melhor médio da Liga Bwin no mês de abril, em votação levada a cabo pela Liga e onde o jogador do FC Porto recolheu 21,53% dos votos dos treinadores. Superou a concorrência do colega de equipa Vitinha, com 20,14%, e do sportinguista Matheus Nunes, que obteve 13,89% das votações.O jogador, de 21 anos, fez dois golos e duas assistências ao longo do mês de abril, na Liga, onde os dragões somaram quatro vitórias e uma derrota (com o Sp. Braga). Recentemente festejou o título de campeão nacional com os azuis e brancos.