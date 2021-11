Fábio Vieira: «Estou aqui para conquistar muitos mais títulos»

Fábio Vieira tem como objetivo claro para a sua carreira deixar uma marca profunda no FC Porto. No dia em que selou a sua renovação de contrato até 2025, o médio, de 21 anos, apontou à conquista de "muitos títulos"."Espero conquistar muitos mais títulos. É para isso que cá estou. Estou num grande clube, de topo mundial, e poder renovar contrato é algo muito importante para mim. Prevejo coisas muito importantes para o futuro", disse, não escondendo a emoção do momento: "É um feito importante para mim. Era algo que ambicionava há algum tempo, poder renovar contrato com o clube que eu amo e que represento desde pequenino. Tenho de agradecer ao presidente pela oportunidade e a todas as pessoas que acreditaram em mim. Aos meus companheiros e treinador também. Estou muito feliz."Ao lado de Pinto da Costa, com quem rubricou simbolicamente o contrato no Estádio do Dragão, Fábio Vieira lembrou o seu trajeto de sucesso no clube, mas sempre com os olhos postos no futuro. "Renovação é um sinal de confiança. Sinto-me feliz por isso. Consegui ganhar a Youth League e o campeonato, ser campeão pelo FC Porto é o momento mais alto para mim. Mas é óbvio que quero mais", afirmou, apontando o seu momento mais alto até agora de azul e branco: "O melhor momento até agora foi a transição de júnior para sénior. Foi um momento importante para mim, ir para a equipa B e chegar à equipa principal. Sinto-me feliz e lisonjeado por estar cá. Vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa nos nossos objetivos."