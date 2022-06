FC Porto confirma princípio de acordo com Arsenal por Fábio Vieira e revela valores

O FC Porto comunicou esta sexta-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que chegou a princípio de acordo com o Arsenal para a transferência de Fábio Vieira, "pelo valor de 40 milhões de euros, sendo que, desses, 5 M€ estão dependentes da concretização de objetivos desportivos", tal como"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um princípio de acordo com o Arsenal FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Vieira pelo valor de 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias", lê-se em comunicado.