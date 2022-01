Fábio Vieira: «Fomos fiéis ao que somos como equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autor de um dos golos com que o FC Porto se superiorizou ao Vizela , Fábio Vieira mostrou-se satisfeito pelo comportamento dos azuis e brancos na partida desta quarta-feira."Sabíamos que ia ser um jogo difícil, muito diferente do que tivemos aqui para o campeonato. Tínhamos de nos manter iguais a nós próprios, manter o nosso estilo de jogo e continuarmos fiéis ao que somos como equipa. Fizemos isso. Na 1ª parte não fomos tão superiores, embora tenhamos marcado primeiro. Depois sofremos e tivemos de redimir na 2ª parte. Conseguimos e acabamos por ganhar", começou por referir à CNN Portugal.O jovem revelou ainda o que conversou com Sérgio Conceição antes de entrar em campo: "Foi pedido para ser igual ao que sou, para mostrarmos a nossa qualidade e divertirmo-nos a jogar. Felizmente conseguimos passar à próxima eliminatória. Senti que podia fazer golo, mas qualquer um o podia fazer. Temos confiança uns nos outros, felizmente consegui marcar".