Fábio Vieira: «Fomos muito superiores em todos os aspetos»

O FC Porto voltou a bater o Benfica esta quinta-feira, desta feita para o campeonato. Depois do triunfo por, Fábio Vieira, aposta de Sérgio Conceição para o onze inicial, falou sobre o golo que marcou e elogiou a força da equipa, considerando que os dragões foram "muito superiores"."Não existiu confiança a mais. Sabíamos que ia ser mais complicado do que o outro jogo e foi. Mas também fomos muito superiores em todos os aspetos e por isso somos justos vencedores. O golo nasce de um ressalto do lado direito, consegui dominar para a frente e, como se costuma dizer, fechei os olhos e chutei", apontou o médio de 21 anos."Senti-me bem a jogar, aqui trabalhamos todos para ter oportunidades, quem entrar será sempre mais um para ajudar. O mister depositou confiança em mim e no Pepê, somos um grupo muito forte e vamos continuar assim ate ao fim", continuou Fábio Vieira.O jovem internacional português realçou também a chance de marcar pela primeira vez diante dos adeptos. "Uma sensação que ainda não tinha tido. Foi fantástico. Seguimos para o próximo ano em 1º e é isso que nos interessa", frisou."É um sentimento fantástico. Queríamos muito acabar o ano a ganhar e conseguimos. Sabíamos que seria um jogo muito diferente de há uns dias, mas também sabíamos que se fossemos fiéis a nós próprios, às nossas ideias, as coisas poderiam sair de forma positiva. Foi o que aconteceu e fomos felizes", resumiu Fábio Vieira.O FC Porto sobe ao primeiro lugar, com os mesmos 44 pontos do Sporting, enquanto o Benfica permanece no terceiro posto, com 37, depois de 16 jornadas da Liga Bwin.