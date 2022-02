Fábio Vieira grato a Conceição: «Incutiu-me o que precisava para chegar a um nível de topo»

Foi com Sérgio Conceição que Fábio Vieira chegou à primeira equipa do FC Porto e é com o técnico que o jovem produto da formação portista se vai afirmando ao mais alto nível. Uma ascensão que, segundo o próprio jogador, não é obra do acaso e no qual o técnico teve um grande papel."Com Sérgio Conceição aprendi muitas coisas que não estava habituado a ter no meu jogo. Foi o primeiro treinador que me incutiu aquilo que eu devia acrescentar ao meu jogo para chegar a um nível de topo, que é aquilo que desejo", referiu, em entrevista à 'Dragões', detalhando os aspetos em que sente que cresceu mais."Sentia que tinha que melhorar o meu compromisso sem bola, por exemplo. Sei das minhas qualidades, sei da qualidade que tenho com bola, mas sabia que só isso não chegava. Essa foi uma das coisas que o míster me incutiu desde início, a certa altura só se preocupando com esse aspeto comigo para eu poder ajudar mais a equipa", revelou, assumindo, ainda assim, que às vezes a exigência do técnico é dura."Às vezes é duro, tem os seus dias, mas faz parte. Queremos estar sempre no nosso máximo e ele também procura que a equipa esteja sempre no máximo", apontou.