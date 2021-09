Fábio Vieira já é representado pela Gestifute

Fábio Vieira é a mais recente aquisição para a carteira de jogadores da Gestifute. A mudança, há muito expectável e já anunciada por Record, foi anunciada pela Polaris, empresa que faz a gestão de imagem dos jogadores ligados à empresa de Jorge Mendes.





Desta forma, o criativo deixa em definitivo de ser representado por Marcelo Cipriano, que vinha trabalhando em conjunto com Pini Zahavi.Um passo que, tal como o nosso jornal também já indicou, abre a porta à também esperada renovação com o FC Porto. Fábio Vieira, recorde-se, termina contrato com os dragões em junho de 2022.