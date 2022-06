Fábio Vieira já está no site da Premier League mas... ainda não foi oficializado no Arsenal

O Arsenal ainda não oficializou a contratação de Fábio Vieira, mas o médio já está inscrito na Premier League. Dessa forma, quem consultar o plantel dos gunners no site da liga inglesa, encontrará o nome do jovem português.Até ao momento, o FC Porto apenas anunciou um princípio de acordo com o Arsenal, sendo que a transferência será feita por 35 millhões de euros mais 5 milhões em objetivos. De resto, o próprio jogador já confirmou a mudança para Londres. "O meu agente trabalhou nas negociações entre os dois clubes e eu aceitei esta transferência porque era importante para todas as partes", referiu Fábio Vieira.Em 2021/22, o médio apontou sete golos em 39 encontros.