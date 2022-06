Fábio Vieira já fala como jogador do Arsenal: «Aceitei porque era importante para todas as partes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A transferência de Fábio Vieira para o Arsenal, que pode atingir os 40 milhões de euros, ainda não foi oficializada, mas o criativo já fala como jogador dos gunners."O meu agente", começou por dizer, referindo-se a Jorge Mendes, "trabalhou no acordo entre os dois clubes e eu aceitei-o, porque era importante para todas as partes."Ainda em declarações ao Mirror, publicadas este sábado, Fábio Vieira acrescentou: "Jogar na Premier League não vai ser fácil e eu só prometo trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sempre vi os jogos da Premier League na televisão."Sobre o FC Porto, o internacional sub-21 português concluiu: "Sempre fui feliz no FC Porto, mas esta oportunidade é importante para qualquer profissional."