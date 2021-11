Fábio Vieira lembra início: «Estava para ir para outro clube português, mas chegou o FC Porto...»

Fábio Vieira renovou contrato com o FC Porto até 2025, dando continuidade a uma ligação que se estende há já 14 anos. Uma relação que começou em 2008/09, numa altura em que o médio até tinha praticamente tudo acertado para rumar a outro clube, e que se iniciou por escolha própria."Comecei a jogar no Argoncilhe com cinco ou seis anos. Depois, aos sete anos, fui fazer um torneio pelo Feirense, o Mundialito do Algarve, um torneio conhecido. Depois desse torneio, começou a complicar um bocadinho. Dei nas vistas, tinha 2 clubes de Portugal que foram contactar o meu pai para saber a disponibilidade para ir para lá. Ia para um deles, até chegar o FC Porto", começou por contar, numa entrevista concedida aos meios dos azuis e brancos.O FC Porto chegou e tudo mudou repentinamente. "Maluco" pelos dragões, como se confessou nesta entrevista, Fábio Vieira não teve dúvidas: o caminho era por ali e não havia outra opção. "O FC Porto chegou em último lugar, contactou-me e eu não tive a mínima dúvida. Era o clube de que gostava desde pequenino. Lembro-me que o meu pai estava para receber uma chamada de um dirigente de um clube a perguntar se já tinha decidido se ia ou não. Estava para receber a chamada e foi guardar o carro à garagem. Pôs o telemóvel em cima do frigorífico para eu não mexer nele. Disse-me para, caso tocasse o telemóvel, não atender, que era importante. Eu já sabia do que se tratava. Ele foi guardar o carro e o telemóvel tocou. Decidi atender, era o dirigente desse clube, a perguntar se já tinha decidido se ia, se já estava tudo encaminhado. E a minha resposta foi: "não, não, eu vou para o FC Porto, xau". E desliguei e ficou resolvido. Era miúdo, mas já era maluco pelo FC Porto", lembrou.