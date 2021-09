Fábio Vieira: «Na segunda parte mudámos a atitude»

Fábio Vieira fez três assistências na goleada do FC Porto diante do Moreirense e no final do encontro não escondeu a satisfação pela exibição individual e também pelo coletivo.





"Senti-me bem, era um jogo muito difícil, pois tínhamos de procurar muitos espaços onde eles não existiam. O Moreirense defende bem e com muita gente, então tivemos de ir para cima do adversário para chegar ao golo. A primeira parte não foi fácil, na segunda mudámos a atitude e ganhámos que é o mais importante", afirmou, ao Porto Canal.Sobre os elogios que recebeu de Taremi, Fábio Vieira assumiu que "é sempre bom ter esse reconhecimento". "Mas muitos nós estivemos bem, todos tiveram uma excelente atitude e deram o seu máximo, tive a felicidade de fazer três assistências", justificou.Depois do empate em Madrid, para a Champions, Fábio Vieira considerou que o FC Porto deu uma boa resposta ao mudar o 'chip' no campeonato. "Tínhamos de nos manter iguais a nós próprios, ter paciência com bola, acelerámos um bocadinho na segunda parte e conseguimos ganhar que foi o mais importante", concluiu.