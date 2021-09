Fábio Vieira: «Não demos aquilo que tínhamos que dar»

Fábio Vieira lamentou os erros que o FC Porto cometeu na goleada sofrida com o Liverpool e revelou ainda o que lhe pediu Sérgio Conceição quando o médio foi a jogo para o lugar do lesionado Otávio.





"Saímos tristes deste jogo, como é evidente. Sabíamos desde o início que ia ser um jogo extremamente difícil, frente a uma equipa do Liverpool que é uma das melhores do Mundo, tens dos melhores jogadores do Mundo. Estávamos conscientes que só conseguiríamos bater o Liverpool se estivéssemos todos nas melhores capacidades, todos bem e não foi isso que aconteceu. Tivemos muitas coisas más e hoje não foi o nosso dia", começou por referir à Eleven Sports."Foi uma entrada muito rápida, o Otávio sentiu uma dor na perna. Tive de ser rápido a entrar e as indicações que o mister me deu foi para para dar o meu máximo à equipa, tanto defensivamente como ofensivamente. Foi isso que procurei fazer o início, dando sempre o meu máximo, mas como é evidente não chegou. Tivemos muitas coisas más e temos de corrigir. A melhor resposta que podemos dar é já no próximo jogo.""Sim, senti. Sabíamos que tínhamos de pressionar mais em cima para chegar o mais rápido possível ao 3-2 e logo de seguida sofremos o 4-1. Foi um balde de água fria, mas como disse tivemos muitos erros hoje, sinceramente ficamos com um sabor amargo desta jogo e não demos aquilo que tínhamos que dar.""Alguns erros coletivos que tivemos, outros erros individuais, mas isso faz parte. Temos de procurar nTemos de procurar não os fazer. Temos de trabalhar muito nesses erros para não os voltarmos a cometer", sublinhou.