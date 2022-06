Fábio Vieira no Arsenal: a ajuda de Nuno Tavares e a felicidade de dar "passo em frente"

Fábio Vieira não esconde a felicidade de assinar pelo Arsenal, um "dos maiores clubes do Mundo". Em declarações aos meios oficiais do clube, o médio assumiu ter dado um passo em frente na carreira, revelando-se ansioso por começar."Estou muito entusiasmado, claro. É um passo importante em frente na minha carreira. O Arsenal é um clube gigante e histórico, por isso estou muito satisfeito por estar aqui na minha nova casa", apontou, reiterando depois o entusiasmo."Como disse, o Arsenal é um histórico inglês. É um dos maiores clubes do Mundo. Toda a gente sabe que o Arsenal é uma equipa fantástica. Isso foi um dos factores que esteve por tás da minha decisão de vir para o Arsenal. Gosto muito da forma como a equipa joga e mal posso esperar por começar", referiu.No Arsenal, Fábio Vieira terá a oportunidade de jogar com Nuno Tavares, com quem partilhou balneário várias vezes nos sub-21. "Tive oportunidade de falar com ele e ele falou-me um pouco do clube. Há pessoas fantásticas aqui que me ajudaram com tudo o que precisei", concluiu.