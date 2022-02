Fábio Vieira: «Queremos muito festejar com os adeptos nos Aliados»

Fábio Vieira já foi campeão pelo FC Porto, mas ainda não conseguiu concretizar o sonho assumido de descer os Aliados e de fazer aí a festa com os adeptos. Em 2019/20, altura em que levantou o primeiro troféu, o médio viu esse objetivo ser travado pela pandemia, mas espera que este ano o cenário não se repita."Descer a Avenida dos Aliados é claramente um sonho por concretizar. Lembro-me de assistir a esses momentos em casa e aquele ambiente é fantástico com os nossos adeptos. Espero voltar a ser campeão neste grande clube, com os colegas que tenho, temos tudo para voltar a ser campeões", referiu, em entrevista à 'Dragões', pese embora assuma que o caminho não será fácil."Acredito que pode ser em maio, mas temos de ir com calma e pensar jogo a jogo. Sabemos que temos uma vantagem considerável, mas temos que nos focar em nós, na nossa equipa e ir jogo a jogo", apontou.No entanto, o campeonato não é o único objetivo de Fábio Vieira. Dado que o FC Porto está envolvido em mais duas competições, a saber a Taça de Portugal e a Liga Europa, o criativo quer ganhar todas."Estamos em três competições e queremos ganhá-las. Temos o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa e queremos ganhar as três, pois somos uma equipa grande e temos equipa para ganhar as três competições", afrisou.Na Liga Europa, o FC Porto irá medir forças com a Lazio, um embate que Fábio Vieira vê como muito difícil, mas do qual quer sair vencedor. "São jogos frente a uma grande equipa, mas nós também somos uma grande equipa e vamos querer ganhar", finalizou.