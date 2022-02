Fábio Vieira: «Queríamos muito ganhar, não procurámos o empate»

Fábio Vieira foi eleito o homem do jogo entre FC Porto e Sporting e destacou a reação dos dragões após ter estado a perder por 2-0."Acima de tudo acabámos por sofrer cedo e não estávamos à espera. Tinhamos o mínimo tempo para reagir e era importante marcar. Conseguimos reduzir ainda no primeiro tempo e o jogo acaba em empate, mas fomos para cima deles após o intervalo porque queríamos mais, mas infelizmente não conseguimos", frisou à Sport TV, deixando críticas ao pouco tempo útil de jogo."São duas grandes equipas. Queríamos muito ganhar. Acho que só uma equipa é que quis verdadeiramente jogar. É inadmissível o tempo de jogo útil. Queríamos somente a vitória, não procurámos o empate. É certo que somos líderes com distância e vamos fazer tudo para ser campeões.", apontou."É um clássico, está toda a gente de cabeça quente e pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Temos de melhorar esse comportamento", lamentou, após os incidentes no final da partida.