Fábio Vieira renova com FC Porto até 2025

Fábio Vieira renovou esta quarta-feira pelo FC Porto até 2025. O acordo com o médio criativo, de 21 anos, que tinha contrato até junho de 2022 - poderia assinar a custo zero por outro clube já em janeiro - foi anunciado pelos dragões.Depois do guarda-redes Diogo Costa, o FC Porto garante a extensão de contrato de mais um jovem do plantel formado no Olival. De resto, Pinto da Costa já havia anunciado , em outubro, que Fábio Vieira, tal como Diogo Costa, iriam continuar no Dragão.Internacional sub-21, Fábio Vieira soma já 48 jogos na equipa principal do FC Porto, com 3 golos e sete assistências. Esta temporada alinhou em 11 jogos oficiais e fez 5 assistências para golo.