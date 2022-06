Fábio Vieira: «Sinto-me eternamente grato ao FC Porto»

Fábio Vieira despediu-se da nação portista com uma publicação emotiva no Instagram. O criativo formado no Olival, que a partir de agora vai representar o Arsenal, agradeceu tudo aquilo que o FC Porto lhe proporcionou e garantiu que vai ficar a torcer pelos dragões à distância."Chegou ao fim a minha ligação com este enorme clube. Foram 15 anos de dragão ao peito. Cheguei um menino ao clube que eu amo, que me incutiu valores essenciais para o homem e jogador que sou hoje. Consegui alcançar aquilo com que sempre sonhei, ser CAMPEÃO NACIONAL PELO FC PORTO. Sinto-me eternamente grato ao FC Porto e a toda a nação portista, que sempre me recebeu e acarinhou de braços abertos ao longo desta caminhada. Um especial agradecimento a todas as pessoas que me acompanharam e trabalharam comigo durante estes anos, pois tiveram um contributo enorme no meu crescimento. Aqui fiz grandes memórias e grandes amizades, que vou guardar para sempre. Obrigado por tudo nação portista. Para sempre DRAGÃO!", escreveu Fábio Vieira.