Fábio Vieira: «Temos sete jogos ainda para ganhar porque queremos muito ser campeões»

No final do encontro contra o Boavista, Fábio Vieira não escondeu a sua satisfação pelo triunfo (0-1) do FC Porto.





“Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Boavista em casa é uma equipa muito forte e tinha perdido poucas vezes. Tínhamos de nos manter iguais a nós próprios, manter a ideia de jogo do treinador porque foi isso que foi planeado para o jogo. Felizmente chegámos ao golo e agora temos de continuar para o que falta. Era importante marcar primeiro, depois queríamos chegar ao segundo e ao terceiro golo para termos o jogo mais controlado. Não conseguimos, o Boavista também tem bons jogadores. No entanto, fomos mais fortes e penso que merecemos a vitória. Dérbi? É um grande jogo entre dois clubes da mesma cidade. Há muita emoção, há bons adeptos dos dois lados e isto é bonito de se ver no estádio. No entanto, temos de nos focar no nosso jogo. Conseguimos a vitória e temos sete jogos ainda para ganhar porque queremos muito ser campeões”, referiu à Sport TV.

O médio analisou ainda o facto de ter marcado num jogo em que, supostamente, não seria titular: “Sou mais um para ajudar, fui eu o escolhido para jogar e tinha de dar tudo pela equipa e não pelo individual. Foi uma boa vitória e agora temos de seguir juntos porque temos já um jogo muito importante para o campeonato”.