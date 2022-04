Fábio Vieira: «Tento dar o meu máximo para ajudar a equipa»

Fábio Vieira respondeu com dois golos à chamada à titularidade do FC Porto na partida desta segunda-feira frente ao Santa Clara, que terminou com um triunfo portista porEm declarações no final da partida, o médio formado nos dragões assumiu ser apenas "mais um para ajudar a equipa". "Sou mais um para ajudar. Tento dar o meu máximo para ajudar a equipa. Sempre complicado o regresso das selecções, pelo que triunfo é importante, mas conseguimos impor o nosso ritmo, controlar as operações e arrecadar uma vitória que se ajusta ao desenrolar e às nossas aspirações", disse, aos microfones da Sport TV.