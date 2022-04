Fábio Vieira é a surpresa no onze do FC Porto definido por Sérgio Conceição para defrontar o Santa Clara. O criativo, de 21 anos, tinha sido a grande figura da derradeira jornada antes da paragem para as datas FIFA, tendo marcado o tento que decidiu o dérbi do Bessa, e vê assim reforçada a confiança do técnico na sua prestação.Contra os axadrezados, recorde-se, avançou para titularidade devido ao positivo de Covid-19 de Taremi, confirmado quando a comitiva já se encontrava no estádio.Agora, mesmo com o iraniano disponível, e a ser dado como titular para fazer dupla com Evanilson, tudo indica que o internacional sub-21 recolhe a primazia, por opção, sabendo-se dentro de momentos se o ponta-de-lança terá, mesmo assim, espaço no onze, ou ficará no banco pronto para ser chamado durante o encontro frente aos açorianos.Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio e Pepê; Evanilson e Fábio Vieira.