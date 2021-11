Fábio Vieira: uma promessa ao pai, os grandes pilares e o futebol como plano único

A prometida estreia na Liga dos Campeões: "Estreia na Champions? Arrepiante. Cheguei a casa e disse logo aos meus pais a sensação que era. Via jogos da Liga dos Campeões com o meu pai e lembro-me de dizer em miúdo: 'um dia vou estar ali'. E consegui chegar a esse patamar. Fiquei muito feliz, é uma sensação de orgulho poder jogar numa liga dos campeões, onde estão as melhores equipas do Mundo. Estar a jogá-la pelo FC Porto, o clube que eu amo, é fantástico."

Fábio Vieira renovou com o FC Porto até 2025 e clarificou o seu futuro a médio prazo, mas nem por isso deixou de lembrar o passado e o caminho que o trouxe até aqui, no qual teve sempre o apoio dos pais."O meu pai, principalmente. A minha também me apoiou, mas o meu pai é mais ligado ao futebol. Perdeu muitas horas de trabalho, dias, noites, para me levar ao aeroporto, a jogos. Mas eu, chegando onde cheguei, devo-lhes muito a eles os dois. Foram dois pilares muito importantes na minha vida e continuam a sê-lo.""Não tinha plano nenhum. Sempre disse à minha mãe e ao meu pai que, se não desse nada no futebol, não sabia o que ia ser. Não sabia fazer mais nada, só se fosse mesmo estudar, porque não tinha jeito para outra coisa. Portanto, tinha de me dedicar a 100% a isto. Este é o meu trabalho e espero continuar com saúde para continuar a trabalhar desta forma."