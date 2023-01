«Faço-o pela primeira vez»: Sérgio Conceição revela onze que vai defrontar o Arouca

Sérgio Conceição confirmou esta terça-feira, em conferência de imprensa , que o onze inicial do FC Porto frente ao Arouca para a Taça de Portugal - amanhã pelas 20h45 - será exatamente o mesmo que atuou diante do Casa Pia, com exceção do guarda-redes."Vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor [frente ao Casa Pia] com a exceção do Cláudio Ramos, que vai jogar à baliza. Já ficam a saber. Nunca faço isto, agora faço-o pela primeira vez", referiu o treinador dos dragões.Frente aos gansos, recorde-se, foi Diogo Costa quem atuou na baliza dos dragões.