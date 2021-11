Faleceu Maria Alice Pinto da Costa, irmã do presidente do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pinto da Costa está de luto pela morte da irmã mais velha, Maria Alice Pinto da Costa. Natural da cidade do Porto, a professora já aposentada tinha 86 anos e o óbito foi confirmado no final da tarde desta quarta-feira. Era a irmã mais velha de Pinto da Costa, a primeira filha dos seis de José Alexandrino da Costa e Maria Elisa Pinto.A Pinto da Costa e à restante família enlutada,apresenta as mais sentidas condolências.