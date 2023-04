Família Conceição dividida

Noite de emoções fortes para a família Conceição, que, desta vez, não se fez representar apenas no FC Porto. Sérgio, o filho mais velho do treinador dos dragões, foi suplente não utilizado por Paulo Sérgio no Portimonense e, no final do encontro, teve a oportunidade de trocar de camisola com o irmão Rodrigo.

Antes disso, deu um abraço apertado ao pai, seguindo-se vários cumprimentos a elementos da equipa técnica portista e também alguns jogadores.

Também Samuel Portugal aproveitou para rever caras conhecidas do seu ex-clube, ele que se estreou no banco em jogos dos dragões na Liga.