Família Conceição visitou a pequena Mariana no hospital

Sérgio Conceição, a mulher Liliana, e o filho Rodrigo foram ao hospital visitar a pequena Mariana, jovem adepta de 15 anos do FC Porto que sofre de neurofibromatose, doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, e que está internada há alguns dias.Rodrigo Conceição, que tem estado em destaque nos últimos jogos dos dragões, ofereceu a Mariana uma camisola autografada, que a jovem adepta fez questão de partilhar nas redes sociais.De recordar que, recentemente, o FC Porto ajudou a realizar, em conjunto com o youtuber 'Lucas with Strangers', o sonho de Mariana, que passava por visitar o Estádio do Dragão e conhecer Sérgio Conceição. A história por trás dessa surpresa foi contada em Record pelo dinamizador da mesma.