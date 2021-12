"Família" portista reage ao triunfo no clássico: «Ainda temos muito para dar»

Na sequência do triunfo sobre o Benfica, por 3-0, que apurou o FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, os jogadores recorreram às redes sociais para comentar o clássico. "Família" foi a palavra mais usada, com destaque para Toni Martínez que a incluiu num fotografia que mostra a festa feita no balneário do FC Porto, no Estádio do Dragão.Os jogadores portistas aproveitaram ainda para desejar "bom natal" aos adeptos, bem como para agradecer todo o apoio que lhes foi dado durante o clássico.Confira, agora, algumas das mensagens partilhadas pelos jogadores do FC Porto.Otávio: "Grande vitória no clássico e uma entrega incrível de todos! Na garra conquistamos grandes coisas. Seguimos juntos em busca dos nossos objetivos! Obrigado Dragões pelo apoio até ao último minuto.FELIZ NATAL A TODOS PORTISTAS".Wendell: "Parabéns equipa, muito feliz por fazer parte desse grupo. Merecemos muito as vitórias, porque trabalhamos muito. Somos uma equipa, somos uma família. Obrigado aos nossos adeptos pela linda festa que fizeram, sem vocês nada disto seria possível".Vitinha: "Jogo incrível de toda a equipa num estádio cheio. Que bom estarmos sempre todos juntos! Mas ainda temos muito para dar! E… Feliz Natal".Evanilson: "Classificados! Parabéns a toda equipa pelo grande jogo e pelo sacrifico até o fim. Parabéns aos adeptos por todo o apoio sempre. Juntos somos mais fortes!".Sérgio Oliveira: "Parabéns família! Que ambiente, incrível".Luis Díaz: "Excelente trabalho, equipa".Fábio Cardoso: "Esta é a nossa casa!".